Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια προκειμένου να εξετάσει μια πρόταση για εκεχειρία έξι εβδομάδων, όπως δήλωσε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς οι μάχες και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για ένα σχέδιο τριών σταδίων που θα ξεκινήσει με μια αρχική κατάπαυση των μαχών για έξι εβδομάδες με σκοπό να υπάρξουν περισσότερες παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Μόνο «γυναίκες, παιδιά και άρρωστοι άντρες άνω των 60» που κρατούνται από μαχητές της Γάζας θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, είπε η πηγή, ζητώντας την ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Θα υπάρξουν επίσης «διαπραγματεύσεις γύρω από την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων», με πιθανές πρόσθετες φάσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες ανταλλαγές ομήρων-κρατουμένων, είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι η ανοικοδόμηση της περιοχής ήταν επίσης μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται στη συμφωνία.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, το Ισραήλ θα πρέπει να αποφυλακίσει μεταξύ 200 και 300 Παλαιστίνιους κρατουμένους που δεν κρατούνται υπό ένα καθεστώς υψηλής ασφαλείας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 35-40 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, είπε μία πηγή στους κόλπους της Χαμάς, που πρόσκειται στους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές.

Μονάχα «οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άνδρες ασθενείς άνω των 60 ετών» που κρατούνται στη Γάζα θα μπορέσουν να απελευθερωθούν, επισήμανε αυτή η πηγή στο AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας. Μεταξύ 200 έως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσαν επίσης να εισέρχονται κάθε ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την επιστροφή εκτοπισμένων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Η Χαμάς ζητάει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για όποια συμφωνία, ιδίως σχετικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες ότι το Ισραήλ δεν θα αποφυλακίσει «χιλιάδες Παλαιστίνιους τρομοκράτες» ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Εάν η αρχική κατάπαυση του πυρός τηρηθεί, ένα δεύτερο βήμα προβλέπει την απελευθέρωση «εφέδρων στρατιωτών» που κρατούνται στη Γάζα ως αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση ενός αριθμού, που δεν έχει καθοριστεί, Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι μη έφεδροι στρατιώτες θα μπορούσαν επίσης να απελευθερωθούν, σύμφωνα με αυτήν την πηγή, επίσης με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η τελευταία φάση αφορά την ανταλλαγή των σορών ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί και μια συμφωνία που σχετίζεται με τον έλεγχο των σημείων συνοριακών ελέγχων της Γάζας και την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Ολονύχτιες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αρκετές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πόλη, ενώ οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της υγείας αναφέρουν εδώ και μέρες σφοδρές μάχες, ιδιαίτερα γύρω από δύο νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, 119 άνθρωποι σκοτώθηκαν την τελευταία νύχτα των επιδρομών.

«Γίνεται μια σφαγή αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Λίο Κανς, επικεφαλής της αποστολής των διεθνών ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Λόγω των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, ο πληθυσμός «πεθαίνει από την πείνα», δήλωσε την Τετάρτη ο διευθυντής έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μάικλ Ράιαν.

«Οι πολίτες της Γάζας δεν είναι μέρη αυτής της σύγκρουσης και θα πρέπει να προστατεύονται, όπως και οι εγκαταστάσεις υγείας τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

