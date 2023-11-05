Ισραηλινός στρατός: "Σημαντικά" πλήγματα στη Γάζα, η οποία στο εξής είναι κομμένη στα δύο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί σήμερα το βράδυ "σημαντικά πλήγματα" τα οποία "θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες" στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι έκοψε το παλαιστινιακό αυτό έδαφος στα δύο.

"Σημαντικά πλήγματα είναι τώρα σε εξέλιξη... και θα συνεχιστούν αυτή τη νύχτα και τις επόμενες ημέρες", δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος αυτό, το έκοψαν στα δύο: "νότια Γάζα και βόρεια Γάζα".

Λίγο νωρίτερα, η κυβέρνηση της Χαμάς είχε κάνει λόγο για "σφοδρούς βομβαρδισμούς" γύρω από αρκετά νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου είχαν κοπεί οι τηλεφωνικές γραμμές και το διαδίκτυο.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν κυρίως κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έπειτα από 30 ημέρες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής Χαμάς, η περικύκλωση του βόρειου τμήματος του θύλακα και ο de facto διαχωρισμός του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα σημαντικό στάδιο της επιχείρησης που πραγματοποιούν οι ισραηλινές δυνάμεις, υπογράμμισε ο Χαγκάρι.

"Συνεχίζουμε να επιτρέπουμε τη διέλευση για τους αμάχους από τη βόρεια Γάζα και την πόλη της Γάζας προς τον νότο", πρόσθεσε, ενώ 300.000 έως 400.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη στο βόρειο τμήμα αυτού του στενού εδάφους των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική.

Από τα μέσα Οκτωβρίου, το Ισραήλ δίνει εντολή στους αμάχους να φύγουν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι μάχες είναι όλο και πιο σφοδρές, προς τον νότο. Σήμερα, ισραηλινά αεροσκάφη για άλλη μια φορά σκόρπισαν φέιγ βολάν στον ουρανό πάνω από τη Γάζα με το μήνυμα αυτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο του "αναγκαστικού εκτοπισμού" των Παλαιστινίων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της επίθεσης της Χαμάς. Στη Λωρίδα της Γάζας, ο τελευταίος απολογισμός που ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς κάνει λόγο για 9.770 νεκρούς, εκ των οποίων 4.800 παιδιά και 2.550 γυναίκες, από τις 7 Οκτωβρίου σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι θέλει να "εξοντώσει" την παλαιστινιακή οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

