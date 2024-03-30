Ο πάπας Φραγκίσκος χοροστάτησε, στην πασχαλινή αγρυπνία των Καθολικών, στο Βατικανό. Ως γνωστόν, χθες ο Φραγκίσκος δεν μετέβη στο Κολοσσαίο, για την «Οδό του Μαρτυρίου», μετά από σύσταση των γιατρών, εξαιτίας της βρογχίτιδας που τον ταλαιπωρεί την τελευταία περίοδο.

Απόψε ο ποντίφικας εισήλθε στον 'Αγιο Πέτρο με αναπηρικό αμαξίδιο και αμέσως μετά, τηρώντας την σχετική παράδοση, βάπτισε οκτώ νεοφώτιστους. Πρόκειται για τέσσερις Ιταλούς, δυο Κορεάτες, έναν Ιάπωνα και μια Αλβανή.

«Το Πάσχα αποτελεί τον θρίαμβο της ζωής επί του θανάτου, του φωτός επί του σκότους, την αναγέννηση της ελπίδας μέσα από τα συντρίμμια της αποτυχίας», τόνισε ο Φραγκίσκος.

«Είναι η εντυπωσιακή ισχύς του Πάσχα. Είναι ο Κύριος, Θεός του ακατόρθωτου, ο οποίος έκανε να κυλήσει τον ογκόλιθο και άρχισε να ανοίγει τους τάφους μας, ώστε η ελπίδα να μην εξαντληθεί ποτέ».

Ο πάπας, τέλος, υπογράμμισε ότι «με τον ίδιο τρόπο μπορούν να μετακινηθούν οι βαρύτατοι ογκόλιθοι του θανάτου», ενώ αναφέρθηκε, τέλος, στις «προσδοκίες ειρήνης που τσακίζονται από το μίσος, την απανθρωπιά και την αγριότητα του πολέμου».

Την τελετή την παρακολουθούν 6.000 πιστοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

