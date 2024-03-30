Για υποκίνηση βίας κατηγορείται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δημοσίευση βίντεο την Παρασκευή στον ιστότοπό του στο Truth Social που παρουσιάζει μια εικόνα του προέδρου Μπάιντεν με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα μεταξύ τους.

Το βίντεο δείχνει δύο κινούμενα φορτηγά με σημαίες από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ με την πίσω πόρτα του δεύτερου οχήματος να έχει την εικόνα του κ. Μπάιντεν.

Οι μακάβριες εικόνες, αναφέρουν οι New York Times, που στοχεύουν ανθρώπους τους οποίους ο Τραμπ θεωρεί εχθρούς κυκλοφορούν συχνά στο διαδίκτυο μεταξύ δεξιών υποστηρικτών του και ομάδων υπέρ του Τραμπ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρουσιαστεί σε συντηρητικά συνέδρια .

Φωτογραφίες από φορτηγά με παρόμοιες εικόνες του Μπάιντεν δεμένο έχουν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους υποστηρικτές του Τραμπ να πωλούν μάλιστα παρόμοιες εικόνες.

Η προώθηση του βίντεο με την εικόνα από τον Τραμπ αντανακλά τις ολοένα και πιο έντονες προσωπικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει κατά του κ. Μπάιντεν.

Το επιτελείο του Μπάιντεν κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «τακτικά υποκινεί σε πολιτική βία» ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.