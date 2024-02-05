Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν ωφελεί την Ευρώπη, δηλώνει η ΥΠΕΞ Γκαμπριέλ

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαρίγια Γκαμπριέλ, η οποία συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Λουμινίτα Οντομπέσκου σήμερα στη Σόφια, δήλωσε ότι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί σημαντική επιτυχία που θα συμβάλλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της θετικής ανάπτυξης της περιοχής και της Ευρώπης γενικότερα.

Η Λουμινίτα Οντομπέσκου δήλωσε από την πλευρά της ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συντονίσουν τις μελλοντικές τους ενέργειες για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης, στο τέλος της συνάντησης με την ομόλογό της.

Η Οντομπέσκου επισκέπτεται τη Βουλγαρία μετά την πρόσκληση της Μαρίγια Γκαμπριέλ. Οι δύο επικεφαλής της διπλωματίας είχαν διμερή συνάντηση για τρέχοντα θέματα διμερούς και διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ ακολούθησαν συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Η Γκαμπριέλ δήλωσε ότι η ένταξη των δύο κρατών είναι αποτέλεσμα καλής διμερούς συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι οι κοινές προσπάθειες θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια του 2024, ώστε οι χώρες μας να επιτύχουν την κατάργηση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα στο πλαίσιο της ένταξής τους στη ζώνη Σένγκεν. Η Σόφια και το Βουκουρέστι έχουν αποδείξει ότι με καλά συντονισμένες προσπάθειες μπορούν να επιτύχουν σημαντικούς στόχους, επισήμανε.

Η Γκαμπριέλ σημείωσε ότι η επίσκεψη της Οντομπέσκου στη Βουλγαρία είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Ρουμανίας τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια. Επισήμανε ότι η Ρουμανία είναι στρατηγικός εταίρος της Βουλγαρίας.

Επίσης, η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας επισήμανε ότι τον Μάρτιο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την υπογραφή της δήλωσης για τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Η δέσμευσή μας είναι να συνεργαστούμε για τη συνδεσιμότητα -- στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία, ώστε να διασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογράμμισε.

Η Γκαμπριέλ δήλωσε ότι στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στην κατασκευή του διαδρόμου μεταφορών ευρωπαϊκού Βορρά-Νότου, στη σύνδεση των υποδομών μεταφορών και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Τους τελευταίους μήνες, ενωθήκαμε και εντείναμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως η κατασκευή νέας γέφυρας στον Δούναβη, δήλωσε η Γκαμπριέλ.

Ακόμη, η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας εξέφρασε τη βούληση οι δύο χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξής τους στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τέλος, σημείωσε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται την ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

