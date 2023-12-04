Εντείνουν τη ρητορική τους οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, καθώς προειδοποίησαν ότι εξετάζουν «όλες τις κατάλληλες απαντήσεις» μετά την επίθεση των ανταρτών Χούθι σε τρία εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή, καθώς οι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν συνεχίζουν να παρενοχλούν τα αμερικανικά και διεθνή συμφέροντα στην περιοχή.

Μετά τις επιθέσεις, ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχειρούσε κοντά ανταποκρίθηκε στις κλήσεις κινδύνου από τα εμπορικά πλοία, καταρρίπτοντας τρία εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανακοίνωση.

Αν και αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι οι μαχητές στόχευαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο - το αντιτορπιλικό USS Carney κατηγορίας Arleigh Burke - η σειρά επιθέσεων στα εμπορικά πλοία «αποτελεί άμεση απειλή για το διεθνές εμπόριο και την ασφάλεια στη θάλασσα", δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση.

Αν και οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Χούθι, οι ΗΠΑ έχουν «κάθε λόγο να πιστεύουν» ότι «ενισχύθηκαν πλήρως από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν όλες τις κατάλληλες απαντήσεις σε πλήρη συντονισμό με τους διεθνείς συμμάχους και εταίρους τους».

Η γλώσσα αποτελεί ρητή απειλή για το Ιράν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να απαντήσουν στις επιθέσεις, τις τελευταίες στην περιοχή σε μια σειρά άλλων. Οι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν επίσης επιτεθεί σε στρατεύματα των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία τουλάχιστον 74 φορές από τις 17 Οκτωβρίου.



