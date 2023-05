Ποιος ήταν ο «Χάρος» του Αββαείου στην τελετή στέψης του Κάρολου (βίντεο) 

Κατά την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου το Σάββατο 6/5, όλα ήταν τόσο μεγαλόπρεπα, επιβλητικά και λαμπερά, που εκείνη την στιγμή, λίγοι πρόσεξαν μία… ανατριχιαστική παρουσία.

Για κλάσματα του δευτερολέπτου, εμφανίστηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ μια φιγούρα με μαύρη κουκούλα και ένα μπαστούνι στο χέρι, που έμοιαζε με τον «Χάρο» και το δρεπάνι του.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8

Όταν καταλάγιασε ο «θόρυβος» της στέψης, η δυσοίωνη φιγούρα στην είσοδο του Αββαείου άρχισε να κυκλοφορεί όλο και περισσότερο στα social media, με χιλιάδες σχόλια χρηστών να αναρωτιούντια τον Grim Reaper.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i