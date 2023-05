Ποια ήταν η γυναίκα που σήκωσε το Ξίφος του Βασιλιά στην στέψη του Κάρολου

Για πρώτη φορά στην ιστορία, μία γυναίκα συμμετείχε στην τελετή στέψης του βασιλιά και μάλιστα σε «ρόλο» κλειδί.

Η Πενέλοπι Μαίρη Μόρντοντ ήταν – μετά τον Κάρολο – η απόλυτη σταρ της τελετής στέψης, καθώς μετέφερε το βαρύτιμο Sword of State - το «Κρατικό Ξίφος» που αντιπροσωπεύει στην τελετή τα υπόλοιπα βασιλικά ξίφη.

Η Μαίρη Μόρντοντ είναι πολιτικός και στρατιωτικός, που υπηρετεί ως Ηγέτης της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και ως Λόρδος Πρόεδρος του Μυστικού Συμβουλίου της Αυτού Μεγαλειότητας, από τον Σεπτέμβριο του 2022, υπό την κυβέρνηση της Λιζ Τρας.

Honoured to be part of the #coronation with thousands of others who played their part. I'm very aware that our armed forces, police officers & others have been marching or standing for hours as part of the ceremony or to keep us all safe. In comparison, my job was rather easier. pic.twitter.com/ksmpGWUtog