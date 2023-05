Επίσημα πορτρέτα στέψης Καρόλου: Τι «δείχνει» η θέση του καθένα στην οικογενειακή φωτογραφία

Τα επίσημα φωτογραφικά πορτρέτα της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ' παρουσίασε χθες το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και σήμερα τα βρετανικά μέσα κάνουν την … ανάλυσή τους.

Το βασικό πορτρέτο απεικονίζει το νέο μονάρχη στην Αίθουσα του Θρόνου με όλα τα σύμβολα της εξουσίας του Στέμματος.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May. 📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV

Κυκλοφόρησε επίσης πορτρέτο του Καρόλου με την Καμίλα, αλλά και του βασιλικού ζεύγους με τα υπόλοιπα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένεια – το οποία και αποτελεί σήμερα το βασικό θέμα συζήτησης.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.



We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2