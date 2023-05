Λύθηκε το μυστήριο με τη «μεταμφιεσμένη» Μέγκαν Μαρκλ στη στέψη του Κάρολου 

Ουαλός συνθέτης υποχρεώθηκε να βγει και να διαψεύσει την έντονη σεναριολογία που αναπτύχθηκε στα βρετανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Μέγκαν Μαρκλ παρέστη τελικά στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου μεταμφιεσμένη σε έναν ηλικιωμένο άνδρα με πλούσια λευκή κώμη και μουστάκι και μεγάλα χρωματιστά γυαλιά.

Ο 79χρονος Σερ Καρλ Τζένκινς καθόταν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ δίπλα στον συνθέτη του Ύμνου της Στέψης Άντριου Λόιντ Γουέμπερ και η εμφάνισή του προξένησε φρενίτιδα σεναρίων συνωμοσίας για την παρουσία της Δούκισσας του Σάσεξ.

Sir Karl Jenkins Reacts to Theory That He Was Meghan Markle in Disguise at Coronation:



I was quite surprised that some people thought I was Meghan Markle in disguise



Someone wrote I was there to steal the Crown Jewels, “ he added with a laugh. “I look this way all the time!”… pic.twitter.com/9itMmEnac5