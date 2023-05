Εικόνες φρίκης στη Νικαράγουα: 6 επιβάτες λεωφορείου σκοτώθηκαν από τσίμπημα φονικών αφρικανικών μελισσών

Φρίκη στη Νικαράγουα. Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα οκτάχρονο κορίτσι και η μητέρα της και ένας 84χρονος, πέθαναν μετά από τσιμπήματα αφρικανικών μελισσών - δολοφόνων στη λατινοαμερικάνικη χώρα.



Ο οδηγός αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και έχασε τον έλεγχο του σχολικού λεωφορείου στον δήμο του San Sebastián de Yalí τη Δευτέρα.

6 people stung to death by killer bees after bus plummets into hive https://t.co/2WBEzZoDRF pic.twitter.com/xx1Bdi0zrg

Τα έξι θύματα ήταν μεταξύ των 60 επιβατών που ταξίδευαν σε λεωφορείο έπεσε σε μια πλαγιά ύψους 49 μέτρων όπου υπήρχαν ξύλινες κυψέλες, και επέτρεψε σε σμήνος αφρικανικών μελισσών να ξεφύγουν από τις κυψέλες όπου παρήγαγαν μέλι.



#Nicaragua Swarms of killer bees leave six dead after bus crashes into hives - The Telegraph - https://t.co/8hVw6wGc1J #KillerBees