Reuters: Κοντά σε συμφωνία για επέκταση της εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς

Οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας κοντεύουν να οριστικοποιηθούν, ανέφεραν τρεις πηγές ασφαλείας της Αιγύπτου στο Reuters.

Αιγύπτιοι, Καταριανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν ακόμη τη διάρκεια της επέκτασης και το ποιοι φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν στη βάση της συμφωνίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιοι εξήγησαν ότι η Χαμάς ζητά μια τετραήμερη παράταση, ενώ το Ισραήλ ζητά η παράταση να αποφασίζεται μέρα με τη μέρα.

Η αρχική συμφωνία προβλέπει την επέκταση της εκεχερίας κατά μια ημέρα για κάθε επιπλέον 10 ομήρους που θα απελευθερώνει η Χαμάς.

Πριν από λίγη ώρα Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι στο χέρι της Χαμάς να αποφασιστεί η παράταση της εκεχειρίας.

Σήμερα είναι η τέταρτη και τελευταία ημέρα της εκεχειρίας για την ανταλλαγή ομήρων, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Ο Eylon Levy δήλωσε: «Η Χαμάς είναι ενήμερη, αυτή η επιλογή για παράταση (σ.σ. της εκεχειρίας) είναι ανοιχτή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οτ Ισραήλ θέλει να πάρει πίσω άλλους 50 ομήρους, πέραν αυτών που επιστρέφουν απόψε.

«Μόλις λήξει αυτό το πλαίσιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις» ανέφερε επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα δεν έχουν τελειώσει.

Στόλτενμπεργκ: Να δοθεί παράταση

Την παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα ενόψει της διήμερης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι μια παράταση της ανθρωπιστικής παύσης είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την πρόσβαση περαιτέρω βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, αλλά και για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Ο Γ. Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε, επίσης, ότι το Ιράν θα πρέπει να συγκρατήσει τους «οικείους» και εταίρους του.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η ισλαμιστική οργάνωση διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση πως «επιδιώκει την παράταση της ανακωχής πέραν των τεσσάρων ημερών» που προέβλεπε η συμφωνία, με σκοπό να «αυξηθεί ο αριθμός των κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι».

Πρόκειται για κάτι που προβλεπόταν στη συμφωνία.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου με πρόσβαση στη Χαμάς εξήγησε ότι το κίνημα «ενημέρωσε τους μεσολαβητές» πως θέλει η ανακωχή να παραταθεί για «δυο ως τέσσερις ημέρες».

Η συμφωνία, που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ -με την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ- και τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, προέβλεπε 4ήμερη παύση των εχθροπραξιών, τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση 50 ομήρων από τους 200 και πλέον που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 150 φυλακισμένων Παλαιστίνιων.

Από την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι 39 όμηροι στο πλαίσιο της συμφωνίας και 24 εκτός αυτού του πλαισίου, στην πλειονότητά τους Ταϊλανδοί που εργάζονταν στο Ισραήλ, καθώς και 117 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι, καθώς η συμφωνημένη αναλογία είναι 1 προς 3.

Υπάρχει ρήτρα στη συμφωνία που επιτρέπει την παράταση της ανακωχής, με προϋπόθεση την απελευθέρωση 10 ομήρων την ημέρα, που θα έχει αντάλλαγμα την απελευθέρωση 30 Παλαιστίνιων.

