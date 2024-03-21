Σταθερό στο 5,25% διατήρησε το βασικό επιτόκιο η Τράπεζα της Αγγλίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο 5,25% διατήρησε η εννεαμελής νομισματική επιτροπή της Τράπεζας της Αγγλίας το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθωρισμού.

Η απόφαση να παραμείνει το επιτόκιο στο συγκεκριμένο υψηλό 16 ετών λήφθηκε με πλειοψηφία οκτώ έναντι ενός μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Το επιτόκιο ανήλθε στο 5,25% τον περασμένο Αύγουστο, σε περιβάλλον διψήφιου πληθωρισμού και έκτοτε έχει διατηρηθεί σταθερό πέντε φορές, παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκε πως ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει στο 3,4%.

Πάντως αυτή τη φορά δεν υπήρξε ψήφος υπέρ αύξησης του επιτοκίου, κάτι που εκλαμβάνεται ως ένδειξη πως μάλλον σύντομα, πιθανότητα τον Ιούνιο, το επιτόκιο θα αρχίσει να κινείται καθοδικά. Η μία μειοψηφική ψήφος ήταν υπέρ της μείωσης του επιτοκίου στο 5%.

