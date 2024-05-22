Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διατάξει τη σύλληψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, εφόσον εκδοθεί αντίστοιχο ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Ερωτώμενος σχετικά με το εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ζητούσε τη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε γερμανικό έδαφος, εφόσον είχε εκδοθεί ανάλογο ένταλμα, ο Στέφεν Χέμπεστράιτ απάντησε «φυσικά, τηρούμε τον νόμο», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόκειται για υποθετικό ερώτημα. Ο σεβασμός των αποφάσεων του ΔΠΔ αποτελεί «θεμελιώδη» θέση της κυβέρνησης, διευκρίνισε ο κ. Χέμπεστράιτ. Στο ίδιο πνεύμα, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της στην BILD, δήλωσε σε ανάλογη ερώτηση: «Πάντα υποστηρίζαμε ως κυβέρνηση το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - τόσο η καγκελαρία όσο και εμείς ως υπουργείο Εξωτερικών. Εκτιμούμε την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε, σήμερα μας αρέσει ένα πιάτο και αύριο όχι».

«Η σιωπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να συλληφθεί σε γερμανικό έδαφος, εξελίσσεται πραγματικά σε σκάνδαλο», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς και σημείωσε ότι «φυσικά θα μπορούσε κανείς - και θα έπρεπε - να ασκήσει κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά το Διεθνές Ποινικό δικαστήριο ιδρύθηκε για να λογοδοτούν σε αυτό δικτάτορες και αυταρχικοί ηγέτες, όχι για να συλλαμβάνονται δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη κυβερνήσεων». Ο κ. Μερτς ζήτησε ακόμη να τοποθετηθεί στο θέμα ο ίδιος ο καγκελάριος. «Τι αξία έχει η περίφημη αλληλεγγύη προς το Ισραήλ, εάν ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιτρέπει να παρασυρθεί σε τέτοιες δηλώσεις; Είναι αυτή η άποψη και του καγκελάριου;», ρώτησε ο αρχηγός του CDU.

Ο αρμόδιος του κόμματος για θέματα Άμυνας Γιόχαν Βάντεπουλ επέκρινε επίσης την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση του κ. Χεμπεστράιτ ως «ανησυχητική, ειδικά σε μια εντελώς υποθετική βάση» και πρόσθεσε ότι «είναι απολύτως αδιανόητο ένας δημοκρατικά εκλεγμένος αρχηγός κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ να συλληφθεί με κρατική εντολή σε γερμανικό έδαφος».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) απέφυγε να απαντήσει ευθέως, δηλώνοντας ότι «προς το παρόν μιλάμε για αίτημα έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης και για όχι για έκδοσή τους». Αναφερόμενος ωστόσο στην εισήγηση του εισαγγελέα του ΔΠΔ για έκδοση ενταλμάτων σε βάρος από τη μία πλευρά της ηγεσίας της Χαμάς και από την άλλη του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, σημείωσε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω και πολύ το γεγονός ότι δύο ανόμοια πράγματα συσκευάζονται σε ένα πακέτο».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πάντως συνεχίζει να απορρίπτει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους. «Στόχος παραμένει μια λύση δύο κρατών έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, στο τέλος των οποίων θα γίνει αποδεκτό ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. Ο κ. Χέμπεστραϊτ πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο θα απαιτήσει χρόνο και ότι δεν μπορεί να συντομευθεί μέσω της αναγνώρισης από κάποια ευρωπαϊκά κράτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.