Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκλογές στις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σε διάγγελμα υπό βροχή έξω από το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ο κ. Σούνακ είπε ότι είναι η ώρα η Βρετανία να επιλέξει το μέλλον της.

Όπως είπε, ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο τη διάλυση του κοινοβουλίου ώστε να διεξαχθούν εκλογές στις 4 Ιουλίου.

Στο διάγγελμά του ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός στάθηκε στα επιτεύγματά του ως προς την εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας, δηλαδή τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τη σημερινή ανακοίνωση για μείωση του πληθωρισμού σε χαμηλό τριών ετών στο 2,3%.

Ως προκλήσεις για την επόμενη κυβέρνηση ανέφερε μεταξύ άλλων τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μεταναστευτικό. «Πρέπει να επιλέξετε στις εκλογές ποιος έχει το σχέδιο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις», είπε απευθυνόμενος στους Βρετανούς πολίτες.

Δήλωσε υπερήφανος για όσα επιτεύχθηκαν, αν και παραδέχθηκε ότι δεν έγιναν όλα σωστά και επέκρινε το Εργατικό Κόμμα για απουσία σχεδίου.

Ειδικότερα, ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο Ρίσι Σούνακ είπε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις και δεν θα άφηνα ποτέ τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις δυσκολίες. Πολλοί ξεχνούν αυτά που αντιμετωπίσαμε», ενώ πρόσθεσε ότι «θέλησα να ηγηθώ της χώρας για να αποκαταστήσω την οικονομική σταθερότητα».

«Η οικονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο κάθε μελλοντικής επιτυχίας. Είτε πρόκειται για αύξηση μισθών και καλές θέσεις εργασίας, επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες μας είτε για την άμυνα της χώρας» τόνισε ο ίδιος.

«Και λόγω της συλλογικής μας θυσίας και της σκληρής δουλειάς σας, έχουμε φτάσει σε δύο σημαντικά ορόσημα για την εξασφάλιση αυτής της σταθερότητας, δείχνοντας ότι όταν εργαζόμαστε μαζί όλα είναι δυνατά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.