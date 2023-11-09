Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους μετανάστες από την Ονδούρα, έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη στην πολιτεία Τέξας (νότιες ΗΠΑ) σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία άνδρα που βάραιναν υποψίες ότι ήταν διακινητής, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο οδηγός που προκάλεσε το μοιραίο δυστύχημα μετέφερε πέντε μετανάστες χωρίς χαρτιά και προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία κοντά στην πόλη Μπέιτσβιλ, περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στο Τέξας.

Καθώς προσπαθούσε να κάνει προσπέραση, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δυο επιβαίνοντας σε αυτό, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Ο ύποπτος και οι πέντε επιβάτες του επίσης σκοτώθηκαν, συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα θύματα ήταν παράτυποι μετανάστες από την Ονδούρα.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου έξι εκατομμύρια επαναπροωθήσεις στα νότια σύνορα με το Μεξικό.

Έναν χρόνο προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, τον Νοέμβριο του 2024, το ζήτημα της μετανάστευσης συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους να συνεχίζουν να κατηγορούν τους κυβερνώντες Δημοκρατικούς πως έχουν μετατρέψει τα σύνορα σε σουρωτήρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

