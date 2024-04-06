Ο Μπάιντεν καλεί Αίγυπτο και Κατάρ να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς για τη σύναψη συμφωνίας με το Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε επιστολή του προς του ηγέτες της Αιγύπτου και του Κατάρ τους καλεί να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς για τη σύναψη συμφωνίας με το Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Νωριτερα ο Τζο Μπάιντεν,την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ ολοκληρώνει τα μέτρα που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την αύξηση της μεταφοράς της βοήθειας στη Γάζα

Στο μεταξύ, αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της CIA θα μεταβεί στο Κάιρο αυτό το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με θέμα την εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα

Ο διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών Μπιλ Μπερνς θα συναντήσει τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, καθώς και αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, γράφει η εφημερίδα New York Times.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοτο Axios, πρόκειται για τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Κάμελ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Ντόχα και στο Κάιρο παραμένουν στάσιμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

