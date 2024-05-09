ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση του ΕΣΥ έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επιβεβαιώνει την κριτική του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για την κατάσταση που έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.



Προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με “μπαλώματα” και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εξάλλου, οι πολίτες έχουν ιδίαν άποψη για την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επί Νέας Δημοκρατίας, καθώς πληρώνουν τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην ΕΕ.



Πάνω από το 40% των χειρουργικών κλινών παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κλινικές υπολειτουργούν και οι εφημερίες βγαίνουν μόνο χάρη στο φιλότιμο ιατρών και νοσηλευτών. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας βάζει από το παράθυρο τους ιδιώτες εμπορευματοποιώντας το ΕΣΥ.

Κρίμα, που για αυτά δεν βρήκε τίποτα να πει η κα. Αγαπηδάκη.



Όσο, δε, για το *Ταμείο Ανάκαμψης*, είναι γνωστό ότι την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποίησαν το 8 – 10% των συνολικών πόρων του Ταμείου για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να δώσει τα μισά. Είναι και αυτό ενδεικτικό των προτεραιοτήτων της, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Τι είχε δηλώσει η Ειρήνη Αγαπηδάκη

Σε ανάρτησή της στα social media, αναφέρει:

«Χαίρομαι που ο κ. Ανδρουλάκης δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει στη μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ από το 1983. Και τον ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να ενημερώσω εσάς, αλλά και τον ίδιο, ότι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας στο Σπήλι Ρεθύμνου έχει ήδη συμβασιοποιηθεί, το έργο έχει προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ, η μελέτη παραδίδεται τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι εργασίες.

Γιατί ναι, ξέρουμε πως πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή μέσω του «Ελλάδα 2.0» που ειρωνικά αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά κυριολεκτικά θα συμβάλλει στην πλήρη ανακαίνιση του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας σε λίγους μήνες».

Πηγή: skai.gr

