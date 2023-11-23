Σουρινάμ: Διήμερο εθνικό πένθος για το δυστύχημα με 15 νεκρούς σε χρυσωρυχείο

Οι αρχές του Σουρινάμ κήρυξαν χθες Τετάρτη διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα δυστυχήματος που έγινε τη Δευτέρα σε παράνομο χρυσωρυχείο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.

Ως νωρίτερα χθες οι αρχές έκαναν λόγο για 14 νεκρούς.

Ο αντιπρόεδρος της χώρας Ρόνι Μπρούνσβαϊκ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα, ζήτησε όλοι οι χρυσωρύχοι που δουλεύουν παράνομα εκεί να φύγουν αμέσως και «μέχρι νεοτέρας διαταγής (...) Αν δεν φύγετε, θα παραπονιέστε μετά πως η κυβέρνηση σας συμπεριφέρθηκε σκληρά».

Σύμφωνα με κατοίκους, 20 ως 30 άνθρωποι εργάζονταν σε σήραγγα που είχαν σκάψει οι ίδιοι στο μεταλλείο Ρόζεμπελ, η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει παραχωρηθεί σε θυγατρική της κινεζικής εταιρείας Zijin Mining, στην περιφέρεια Μπροκοπούντο, 120 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Παραμαρίμπο.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν την αναζήτηση για επιζώντες, όμως συναντούν δυσκολίες, εξαιτίας του ότι το έδαφος είναι ασταθές και υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, η Γαλλία έστειλε ομάδα για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων, σύμφωνα με την υπουργό Άμυνας του Σουρινάμ, την Κρίσνα Ματούρα.

Η εταιρεία Rosebel Gold Mines εξέφρασε προχθές Τρίτη λύπη για τους θανάτους, υπενθύμισε ωστόσο πως είχε ζητήσει μόλις τον περασμένο μήνα από τις αρχές να λάβουν μέτρα για να απομακρυνθούν παράνομοι χρυσωρύχοι από τον τομέα.

Δυστυχήματα αυτής της φύσης καταγράφονται συχνά σε παράνομα μεταλλεία. Στη Βραζιλία, στη γαλλική Γουιάνα, στη Γουιάνα και στη Βενεζουέλα, πολλοί χρυσωρύχοι εργάζονται παράνομα, σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

