Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ δέχθηκε ένα τηλεφώνημα το βράδυ της Τετάρτης από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσουν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα και τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.

"Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους για να σταματήσει η επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση στη Γάζα και τα περίχωρά της, και να τηρηθεί οποιαδήποτε συμφωνία για ανθρωπιστική εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον συζήτησαν για τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης", μετέδωσε το SPA.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας "τόνισε την κατηγορηματική απόρριψη από το βασίλειο του αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων της Γάζας, καθώς και ότι είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να κινηθεί σοβαρά και αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσει όλες τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και τις επανειλημμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου" από το Ισραήλ, σύμφωνα με το SPA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.