Δυο Σύροι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη σε ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Δαμασκό με στόχο εγκαταστάσεις της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει στρατιωτικά το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε εξάλλου πως παραμένουν εκτός λειτουργίας από την 22η Οκτωβρίου τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ· πρόκειται για το πιο μακρόχρονο κλείσιμό τους από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα, στη μεγάλη πλειονότητά τους από αέρος, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη γειτονική χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο δυνάμεις του Ιράν, οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, καθώς και θέσεις των συριακών ένοπλων δυνάμεων.

Χθες το πρωί, το Ισραήλ βομβάρδισε «κέντρο» της Χεζμπολάχ κοντά στη Δαμασκό, προτού πλήξει και άλλη εγκατάσταση της λιβανέζικης οργάνωσης. Δυο Σύροι, οι οποίοι «συνεργάζονταν με τη Χεζμπολάχ», σκοτώθηκαν σε αυτή την τελευταία επιδρομή, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο σιωνιστής εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή με δυο πυραύλους (...) στοχοποιώντας θέσεις κοντά στη Δαμασκό», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό. «Η αντιαεροπορική άμυνά μας ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει την επίθεση και κατέρριψε τον έναν από τους πυραύλους», πρόσθεσε.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε από την πλευρά του ότι «τέτοιες εγκληματικές ενέργειες (...) απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιθέσεις του στη Συρία, πάντως διαμηνύει πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την παρουσία του προ των πυλών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

