Σούνακ για χτύπημα στο Ιράν: Προς το συμφέρον κανενός η κλιμάκωση

Τη θέση του υπέρ επικράτησης ψυχραιμίας στη Μέση Ανατολή και αποφυγής σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ στο πρώτο σχόλιό του για το χτύπημα επί ιρανικού εδάφους.

Ερωτηθείς σχετικά στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης, ο κ. Σούνακ είπε πως το Ισραήλ «έχει απολύτως το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» και υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του καταδίκασε την «απερίσκεπτη και επικίνδυνη» εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ το Σάββατο.

Πρόσθεσε πάντως: «Όπως είπα στον πρωθυπουργό Νετανιάχου όταν του μίλησα μέσα στην εβδομάδα και γενικότερα, η σημαντική κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να πρυτανεύσουν τα ψύχραιμα κεφάλια σε όλη την περιοχή».

Στο ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, ο κ. Σούνακ απάντησε πως είναι μια κατάσταση που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες και πως δε θα ήταν σωστό να προβεί σε εικασίες μέχρι να ξεκαθαριστούν τα γεγονότα.

«Εργαζόμαστε να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες μαζί με τους συμμάχους μας», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο υπουργός Εργασίας Μελ Στράιντ είχε αποφύγει να σχολιάσει κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστήριζε περαιτέρω δράση του Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης.

