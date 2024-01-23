Σουηδία σε Ουγγαρία για ένταξη στο ΝΑΤΟ: Δεν έχουμε κάτι να διαπραγματευτούμε

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις με την Ουγγαρία σχετικά με την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, λίγες ώρες μετά την πρόσκληση της Βουδαπέστης για «συζητήσεις» αναφορικά με το θέμα αυτό, την ώρα που η αναμενόμενη επικύρωση από την Τουρκία της σουηδικής προσχώρησης στη Συμμαχία φαίνεται να αφήνει μόνη την Ουγγαρία, κράτος μέλος της Συμμαχίας, που δεν θα έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας.

Νωρίτερα σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι προσκάλεσε τον Σουηδό ομόλογό του να επισκεφθεί την ουγγρική πρωτεύουσα για συνομιλίες με στόχο την επίλυση των διαφορών που αφορούν την επικύρωση του σουηδικού αιτήματος για την είσοδο στο ΝΑΤΟ, μια διαδικασία η οποία καθυστερεί εξαιτίας της Ουγγαρίας και της Τουρκίας.

«Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Μαδρίτης πέρυσι, η Ουγγαρία (..) έδωσε στη Σουηδία καθεστώς προσκεκλημένου» με σκοπό την ένταξη στο ΝΑΤΟ, χωρίς καμία επιφύλαξη, τόνισε ο Σουηδός ΥΠΕΞ Τομπίας Μπίλστρομ σε μέσα ενημέρωσης, αντιδρώντας στην πρόσκληση Όρμπαν. «Ως εκ τούτου, δεν βλέπω κανένα λόγο να γίνουν σήμερα διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Η Ουγγαρία και η Τουρκία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το σουηδικό αίτημα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, σήμερα η τουρκική Εθνοσυνέλευση αρχίζει να συζητά για την επικύρωση του σουηδικού αιτήματος, και σύμφωνα με αναφορές η τουρκική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσχώρησης της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σε αυτή την περίπτωση η Ουγγαρία θα μείνει η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που στέκεται εμπόδιο στην ένταξη της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.