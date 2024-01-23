Τουρκία: Έτοιμη να πει το «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Τουρκία είναι έτοιμη να πει το «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σήμερα αναμένεται να έρθει το θέμα στην Ολομέλεια του τουρκικού κοινοβουλίου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Φιντάν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και η Τουρκία περιμένει το βήμα των ΗΠΑ για τα F-16.

Τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν: «Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει πως πρώτα η Τουρκία πρέπει να εγκρίνει το ζήτημα της Σουηδίας - Μετά θα στείλουν στο Κογκρέσο το αίτημα για τα F-16;»

Ο Γιουνους Πακσόι, ανταποκριτής του CNN TURK στην Ουάσινγκτον αναφέρει: «O Λευκός Οίκος επιμένει και λέει, πρώτα να εγκρίνετε τη Σουηδία και λέει τότε μετά εμείς το θέμα των F-16 θα το στείλουμε στο Κογκρέσο. Στο ζήτημα αυτό οι δυο χώρες δεν είναι στο ίδιο σημείο. Ενώ η Τουρκία μιλάει για ταυτόχρονη έγκριση , οι ΗΠΑ δεν έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα. Παρόλο που η Τουρκία έχει φέρει στην Ολομέλεια,το ζήτημα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια. Ο Μπάιντεν τον Ιούνιοτ του 2022 είχε πει στη Μαδρίτη.. Η κυβέρνηση μας στηρίζει την παραχώρηση των F-16 στην Τουρκία πρέπει να πουληθούν, αυτό είναι προς το εθνικό μας συμφέρον. Απο τότε έχουν περάσει σχεδόν δυο χρόνια και δεν έχουν προχωρήσει ούτε έναν πόντο».

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Με την ενίσχυση του ναυτικού μας αυξάνουμε την ικανότητα δράσης μας στη 'γαλάζια πατρίδα'»



Ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε: «Δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη το να διαθέτουμε ισχυρό στόλο για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της χώρας μας που είναι περιτριγυρισμένη από τρεις θάλασσες. Γι' αυτό το λόγο για να κάνουμε τον στόλο μας πιο σύγχρονο και ισχυρό κάνουμε μεγάλα βήματα στην αμυντική βιομηχανία σχετικά με το ναυτικό. Με τα προϊόντα της υψηλής τεχνολογίας που θα διαθέτει το Ναυτικό μας, θα αυξήσει την ικανότητα δράσης του στη Γαλάζια Πατρίδα και θα μπορεί να ασκεί τα διεθνή ειρηνευτικά καθήκοντα και θα ενισχύσει τη θέση της ανάμεσα στα ισχυρά Ναυτικά του κόσμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.