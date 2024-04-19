Ένας τραυματίας από επίθεση με πυραύλους στο λιμάνι Πιβντένι της Οδησσού

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το λιμάνι Πιβντένι, στην περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Ουκρανία και τη Σιγκαπούρη, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έπληξαν το λιμάνι Πιβντένι. Πολλοί πύραυλοι έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο ουκρανικές αλλά και της Σιγκαπούρης επίσης» ανέφερε ο Ζελένσκι μιλώντας στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Η νότια στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές. Σε τοπικά κανάλια της εφαρμογής Telegram αναρτήθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν, όπως λένε.

Οι λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας δέχονται συχνά επιθέσεις αφού η Ρωσία αποσύρθηκε πέρσι το καλοκαίρι από τη συμφωνία για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Το Κίεβο έχει ωστόσο φτιάξει έναν δικό του θαλάσσιο διάδρομο για να συνεχίσει τις εξαγωγές τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

