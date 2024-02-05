Σουδάν: Τουλάχιστον ένα παιδί πεθαίνει κάθε δύο ώρες στον καταυλισμό Ζαμζάν

Τουλάχιστον ένα παιδί πεθαίνει κάθε δύο ώρες στον καταυλισμό Ζαμζάν του Σουδάν, έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους καταυλισμούς για εκτοπισμένους στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης πέρυσι τον Απρίλιο, οι άνθρωποι στον καταυλισμό βασίζονταν ιδιαιτέρως στη διεθνή στήριξη για τρόφιμα, υγειονομική κάλυψη, πόσιμο νερό –τα πάντα. Τώρα, τους έχουν σχεδόν εγκαταλείψει πλήρως», δήλωσε η Κλερ Νικολέ, επικεφαλής της ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης των MSF στο Σουδάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.