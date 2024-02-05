Το αίτημα προσχώρησης της Σουηδίας στο NATO μπορεί να επικυρωθεί όταν συνέλθει ξανά σε τακτική συνεδρίασή του το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, προσθέτοντας ότι πρώτα αναμένει την επίσκεψη του Σουηδού πρωθυπουργού στη Βουδαπέστη.

Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές του Fidesz είναι απίθανο να μετάσχουν σε έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου σήμερα, την οποία ζήτησε η αντιπολίτευση για να ψηφιστεί το αίτημα της Σουηδίας για προσχώρηση στο NATO και ότι η επικύρωσή του θα καθυστερήσει περαιτέρω.

Το κοινοβούλιο θα επαναλάβει τις συνεδριάσεις του μετά την χειμερινή διακοπή του στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος του NATO που δεν έχει επικυρώσει ακόμη το αίτημα της Στοκχόλμης για προσχώρηση στον οργανισμό, διαδικασία που απαιτεί την υποστήριξη όλων των χωρών μελών, οξύνοντας τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και εγείροντας ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων της.

"Αν αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους Σουηδούς, τότε προφανώς ο Σουηδός πρωθυπουργός θα έρθει στη Βουδαπέστη", αναφέρει το Fidesz σε email που απέστειλε σήμερα απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Το γραφείο του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν την είδηση.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι θα είναι "δίκαιο" ο Κρίστερσον να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη πριν από την επικύρωση, καθώς ο Σουηδός ηγέτης πήγε επίσης στην Τουρκία πριν από την επικύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχει καλύτερους δεσμούς με τη Ρωσία παρά με άλλα κράτη της ΕΕ και τα περισσότερα μέλη του NATO, δηλώνει ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στον οργανισμό. Ωστόσο το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει προχωρήσει στο κοινοβούλιο από τα μέσα του 2022.

"Ο πρωθυπουργός Ορμπάν υποσχέθηκε ότι η Ουγγαρία θα ενεργήσει 'με την πρώτη δυνατή ευκαιρία'. Η συνεδρίαση της Δευτέρας προσφέρει μια ευκαιρία να το κάνει αυτό", ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

