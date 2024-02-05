Η Τεχεράνη θα απαντήσει αν δεχθεί αμερικανική επίθεση στο έδαφός της, λέει ο Ιραναός ΥΠΕΞ

Το Ιράν δεν θα διστάσει να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση στο έδαφός του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, αφού ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πλήξει άμεσα το Ιράν.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την Παρασκευή σειρά πληγμάτων κατά επίλεκτων ιρανικών δυνάμεων και ενόπλων φιλοϊρανικών οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ, σε απάντηση για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία στις 28 Ιανουαρίου.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα αντίποινά τους και δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης κατά στόχων που βρίσκονται στο Ιράν.

"Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές της για να δώσει μια απάντηση που θα κάνει τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν", αντέδρασε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Κανανί κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

"Άλλοι έχουν δει ήδη αυτήν την ικανότητα και αυτήν την δύναμη και θα το υπολογίσουν εκατό φορές πριν από οποιαδήποτε κακή ενέργεια", πρόσθεσε.

Το Σάββατο οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν δεκάδες στόχους στην Υεμένη σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Ο Κανανί καταδίκασε τα πλήγματα στο Ιράκ, την Υεμένη και τη Συρία, χαρακτηρίζοντάς τα "παράνομες" και "ριψοκίνδυνες ενέργειες" και σημειώνοντας ότι διεξήχθησαν στο πλαίσιο "μιας πολιτικής πλήρους υποστήριξης" του Ισραήλ.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι ενεργούν σε "αλληλεγγύη" προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, που σπαράσσεται από τον πόλεμο ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κατά πέντε πυραύλων στην Υεμένη, που προετοιμάζονταν να εκτοξευτούν κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Τεχεράνη "δεν επιδιώκει να επιδεινώσει τις εντάσεις και την κρίση στην περιοχή και δεν υποστήριξε ποτέ τις εντάσεις και τις κρίσεις", σημείωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

