Γνωστή και ως Φεστιβάλ Άνοιξης, η κινεζική Πρωτοχρονιά του 2024 έρχεται το Σάββατο 10 Φεβρουάριου.

Σύμφωνα με τον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, στις 10 Φεβρουαρίου 2024 θα εισέλθουμε στο Έτος του Δράκου, που στην κινεζική λαογραφία συμβολίζει τη γενναιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Η κινέζικη πρωτοχρονιά - η πρώτη ημέρα του κινέζικου ημερολογίου πέφτει την ημέρα της δεύτερης νέας σελήνης μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, με εκδηλώσεις και φεστιβάλ στις Chinatowns όλων των μεγάλων πρωτευουσών.

#ChineseNewYear, or the #SpringFestival, is still a week away, but people across Europe have felt the festive ambiance by savoring traditional Chinese cuisine and enjoying various celebratory activities. https://t.co/VEbXTaUz8e pic.twitter.com/hwwZrV3izW — China Daily (@ChinaDaily) February 4, 2024

Το Κινέζικο Νέο Έτος τελειώνει με το Φεστιβάλ των Φαναριών, την δέκατη πέμπτη ημέρα του φεστιβάλ.



Πηγή: skai.gr

