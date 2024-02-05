Λογαριασμός
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου η κινεζική Πρωτοχρονιά 2024 – Φέτος είναι το έτος του Δράκου

Η κινεζική Πρωτοχρονιά «πέφτει» την ημέρα της δεύτερης νέας σελήνης μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη

κινεζική Πρωτοχρονιά του 2024

Γνωστή και ως Φεστιβάλ Άνοιξης, η κινεζική Πρωτοχρονιά του 2024 έρχεται το Σάββατο 10 Φεβρουάριου. 

Σύμφωνα με τον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, στις 10 Φεβρουαρίου 2024 θα εισέλθουμε στο Έτος του Δράκου, που στην κινεζική λαογραφία συμβολίζει τη γενναιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Η κινέζικη πρωτοχρονιά - η πρώτη ημέρα του κινέζικου ημερολογίου πέφτει την ημέρα της δεύτερης νέας σελήνης μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο και γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, με εκδηλώσεις και φεστιβάλ στις Chinatowns όλων των μεγάλων πρωτευουσών. 

Το Κινέζικο Νέο Έτος τελειώνει με το Φεστιβάλ των Φαναριών, την δέκατη πέμπτη ημέρα του φεστιβάλ.
 

