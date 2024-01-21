Σουδάν: Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης κοντά στην πόλη Σέντι

Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν από έκρηξη νάρκης στην Πολιτεία του Νείλου, στο βόρειο Σουδάν, όπου μαίνεται ο πόλεμος εδώ και εννέα μήνες, όπως ανέφερε σήμερα ένας γιατρός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Η νάρκη εξερράγη τη στιγμή που περνούσε από τον δρόμο ένα λεωφορείο που μετέφερε τους αμάχους από την περιοχή Αλ Τζαζίρα στην πόλη Σέντι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο αυτής της κοινότητας, περίπου 180 χιλιόμετρα από το Χαρτούμ.

Από τις 15 Απριλίου στο Σουδάν μαίνονται οι μάχες μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό. Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και επτά εκατομμύρια εκτοπίστηκαν.

Είναι η πρώτη φορά που σκοτώνονται άμαχοι από έκρηξη νάρκης κατά προσωπικού.

Εδώ και πολλές ημέρες χρήστες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο στρατός ναρκοθετεί μια περιοχή γύρω από το Σέντι, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν σχολιάσει την έκρηξη, όμως αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς σε αστικές ζώνες και πολιτικές υποδομές καθώς και ότι παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης, κυρίως των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και, πιο πρόσφατα, της περιφερειακής ένωσης κρατών της Ανατολικής Αφρικής (Igad), απέτυχαν.

Επί του πεδίου, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης φαίνεται ότι έχουν κερδίσει κάποια εδάφη, καθώς δεν συναντούν σθεναρή αντίσταση από τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

