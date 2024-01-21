Πολλές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν συνολικά 102 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου σήμερα, λόγω της καταιγίδας που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για όλη την ημέρα.

Μέχρι τις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα, η καταιγίδα Άισα ανάγκασε 24 αεροσκάφη να εγκαταλείψουν την προσπάθεια προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο. Άλλες 27 πτήσεις επέλεξαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διεύθυνσης του διεθνούς αεροδρομίου του Δουβλίνου στην πλατφόρμα Χ.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Met Eireann εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση νωρίς το πρωί της Κυριακής, για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Δουβλίνου, όπου αναμένονται σφοδροί άνεμοι. Κάποιες περιοχές, στα δυτικά και τα βορειοδυτικά, έχουν τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε 130 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για αύριο, για προληπτικούς λόγους, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Άισα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

