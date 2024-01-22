Ιράν: Νεοσύλλεκτος στρατιώτης πυροβόλησε και σκότωσε πέντε συναδέλφους του

Ένας νεοσύλλεκτος πυροβόλησε και σκότωσε πέντε στρατιώτες μέσα σε μια βάση στο νότιο Ιράν και στη συνέχεια διέφυγε, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna.

Είναι αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του νεαρού άνδρα.

«Απόψε το βράδυ, ένας νεοσύλλεκτος, που εκτελούσε υπηρεσία σκοπιάς σε μια μονάδα, μπήκε στην αίθουσα ανάπαυσης των στρατιωτών και πυροβόλησε τους συναδέλφους του. Πέντε στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους» ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο έναν αξιωματικό του στρατού.

Ο δράστης «έφυγε αμέσως από τον στρατώνα» και αναζητείται.

Το επεισόδιο αυτό, κάτι σπάνιο για το Ιράν, σημειώθηκε στην επαρχία Κερμάν όπου στις 3 Ιανουαρίου, σε διπλή επίθεση αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 89 άνθρωποι, σε μια τελετή στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί. Ο πρώην αρχηγός της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα στη Βαγδάτη του Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

