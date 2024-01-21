Σχεδόν 9.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στις Βρυξέλλες σε μια διαδήλωση με αίτημα τον τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν αύριο Δευτέρα, ξεχωριστά, με τους ομολόγους τους του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, Ισραέλ Κατζ και Ριγιάντ αλ Μαλίκι, με αντικείμενο συζήτησης τρόπους για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Στις Βρυξέλλες αναμένονται επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας καθώς και ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ο Άχμεντ Άμπουλ Γέιτ, για γεύμα εργασίας με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Another powerful show of support in Brussels for the #Palestinians - The people are with the Oppressed Palestinians while the Political Class stand with the Oppressor, the Apartheid #Israeli Regime... pic.twitter.com/2jK0NISKGG — Mick Wallace (@wallacemick) January 21, 2024

Στη σημερινή διαδήλωση, υπό ένα πανώ με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία», «Το Ισραήλ είναι τρομοκράτης» και «Απελευθερώστε τη Γάζα». Ορισμένοι επέκριναν την ΕΕ για την «ντροπιαστική αδυναμία της να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστίνιους, άλλοι ζητούσαν μποϊκοτάζ των ισραηλινών προϊόντων και επιχειρήσεων.

«Πρέπει πραγματικά να ενωθούμε απέναντι στη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα και να αγωνιστούμε για το τέλος της ισραηλινής κατοχής» είπε ένας διαδηλωτής, ο Βικτόρ Ντιμόν.

«Σε κανέναν λαό δεν αξίζει κάτι τέτοιο, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά», σχολίασε η Μπαχιτζά Ντιούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

