Βίντεο με τους Σομαλούς πειρατές να κάνουν ρεσάλτο στο φορτηγό πλοίο Abdullah - Κρατούν 23 ομήρους

Το M/V Abdullah είχε αναχωρήσει από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης μεταφέροντας 55.000 τόνους άνθρακα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σομαλοί

Οι πειρατές που κατέλαβαν σήμερα Τρίτη ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μπανγκλαντές που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας κρατούν ομήρους τα 23 μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Το M/V Abdullah είχε αναχωρήσει από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης μεταφέροντας 55.000 τόνους άνθρακα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι. «Μια ομάδα 15-20 Σομαλών πειρατών κατέλαβε το πλοίο», δήλωσε ο Μεχρούλ Καρίμ, διευθύνων σύμβουλος της KSRM στην οποία ανήκει το πλοίο. Βίντεο με τους Σομαλούς πειρατές να κάνουν ρεσάλτο στο φορτηγό πλοίο παρουσιάζουν τα ΜΜΕ του Μπαγκλαντές. 

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό μήνυμα μέλους του πληρώματος, στο οποίο αναφέρεται ότι ένοπλοι που επέβαιναν σε δύο ταχύπλοα προσέγγισαν πυροβολώντας το φορτηγό πλοίο. Επί του παρόντος, ο Καρίμ διαβεβαίωσε ότι οι 23 ναυτικοί – όλοι τους υπήκοοι Μπανγκλαντές – είναι καλά στην υγεία τους.

Το ρεσάλτο στο πλοίο έγινε περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των σομαλικών ακτών.

Από τον Δεκέμβριο εκφράζονταν έντονοι φόβοι για αναζωπύρωση των επιδρομών πειρατών στα ανοικτά της Σομαλίας, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι Χούθι της Υεμένης με τις επιθέσεις που εξαπολύουν εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

‘গোল্ডেন হক’ নামের জাহাজটি বাংলাদেশের কেএসআরএম গ্রুপের বহরে যুক্ত হওয়ার পর এর নাম হয় ‘এমভি আবদুল্লাহ’। জাহাজের ২৩ নাবিক সুস্থ আছেন বলে কেএসআরএম গ্রুপ জানিয়েছে 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

