Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 38 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στη γενέτειρα του Ζελένσκι - Δείτε βίντεο

«Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram

Kryvyi Rih

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πόλη Κριβί Ριχ, στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

«Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες. Υπάρχουν τραυματισμένα παιδιά», αναφέρει ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Δύο κτίρια χτυπήθηκαν, ένα πενταώροφο και ένα εννιαώροφο», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά παιδιά.

Η πόλη Κριβί Ριχ είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

