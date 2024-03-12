Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πόλη Κριβί Ριχ, στην περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

«Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες. Υπάρχουν τραυματισμένα παιδιά», αναφέρει ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Δύο κτίρια χτυπήθηκαν, ένα πενταώροφο και ένα εννιαώροφο», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά παιδιά.

Η πόλη Κριβί Ριχ είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί.

A rescue operation is underway in Kryvyi Rih following Russia’s missile attack. A nine-story residential building was damaged.



There are many wounded, some of whom are in critical condition. There is also one injured child. As of now, two people have been reported dead. My… pic.twitter.com/949WKbCZFP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

