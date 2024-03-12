Πληροφορίες για νέα πειρατεία σε πλοίο ανοιχτά της Σομαλίας.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας και η εταιρία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφεραν σήμερα Τρίτη πως «έλαβαν αναφορές για ένα πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν πολλοί άνθρωποι ανοιχτά της Σομαλίας οι οποίοι έχουν τώρα τον έλεγχό του».

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανέφερε πως το περιστατικό συνέβη 600 ναυτικά μίλια ανατολικά της σομαλικής πρωτεύουσας Μογκαντίσου.

«Μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν τώρα τον έλεγχο του πλοίου», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η UKMTO, προσθέτοντας πως οι άνθρωποι αυτοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο από ένα μικρό και ένα μεγάλο σκάφος.

Η Ambrey ανέφερε πως στο περιστατικό ανοικτά της Σομαλίας ενεπλάκησαν 20 ένοπλοι που επιβιβάστηκαν σε πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπανγκλαντές.

Το πλοίο έπλεε προς τη Χαμρίγια, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης, ανέφερε η Ambrey.

«Έχουν υπάρξει αντικρουόμενες αναφορές αναφορικά με το πού βρίσκεται το πλήρωμα», ανέφερε σε μια ανακοίνηση η Ambrey.

Αν το συμβάν επιβεβαιωθεί πως είναι επίθεση πειρατείας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανησυχίες για επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν τον Δεκέμβριο πως σύμφωνα με τη δική τους αξιολόγηση μία επίθεση εκείνο τον μήνα ήταν η πρώτη πειρατεία σε εμπορικό πλοίο από Σομαλούς πειρατές από το 2017.

Πειρατές που προκάλεσαν χάος σε σημαντικούς διαύλους από το 2008 έως το 2018 μπορεί να έχουν επιστρέψει, προειδοποίησαν οι πηγές, παρακινημένοι πιθανόν από μια χαλάρωση της ασφάλειας, ή εκμεταλλευόμενοι το χάος που προκλήθηκε από επιθέσεις σε πλοία από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

