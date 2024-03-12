Κάμερον: «Πολύ ανησυχητικό» το βίντεο του BBC με τον ξυλοδαρμό των Παλαιστίνιων γιατρών

Ο Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε την Τρίτη ότι το ρεπορτάζ του BBC σχετικά με τον ξυλοδαρμό και τον εξευτελισμό δεκάδων Παλαιστίνων γιατρών στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας από τα ισραηλινά στρατεύματα είναι «πολύ ανησυχητική».



Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε «απαντήσεις από τους Ισραηλινούς».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Τρεις από τους γιατρούς κατήγγειλαν στο BBC ότι τους ταπείνωσαν, τους ξυλοκόπησαν, τους περιέλουσαν με κρύο νερό και τους ανάγκασαν να γονατίσουν επί ώρες. Είπαν ότι τέθηκαν υπό κράτηση για μέρες.



Αντιδρώντας στο διεθνή θόρυβο, το Ισραήλ είπε ότι «οποιαδήποτε κακοποίηση κρατουμένων απαγορεύεται αυστηρά». Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε την έφοδο στο νοσοκομείο γιατί το χρησιμοποιούσαν ως στρατηγείο οι ένοπλοι της Χαμάς. Παρότι το Τελ Αβίβ αρνείται πως κακοποίησε το ιατρικό προσωπικό κατά την επιχείρηση δεν διέψευσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες για βασανιστήρια.



Ο Λόρδος Κάμερον είπε στη Βουλή των Λόρδων: «Αυτές οι εικόνες και αναφορές που βγήκαν από αυτό το νοσοκομείο είναι πολύ ανησυχητικές, και πρέπει να φτάσουμε σε βάθος όσον αφορά τι ακριβώς συνέβη, και χρειαζόμαστε απαντήσεις από τους Ισραηλινούς για αυτό».



Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Άντριου Μίτσελ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, κάλεσε για έρευνα και «πλήρη εξήγηση» απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών.





Ερωτηθείς για το ρεπορτάζ του BBC, ο Άντριου Μίτσελ είπε ότι «πρέπει να υπάρξει πλήρης και ενδελεχής έρευνα και λογοδοσία για όσα αναφέρθηκαν σήμερα από το BBC... το Υπουργείο Εξωτερικών πιέζει για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε αυτό το θέμα».



Ο κ. Μίτσελ απάντησε σε ερώτηση της Εργατικής σκιώδους υπουργού Διεθνούς Ανάπτυξης, Λίζα Νάντι, η οποία είπε ότι το ρεπορτάζ του BBC εγείρει «σοβαρές κατηγορίες».

