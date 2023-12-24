Η αστυνομία στη Σλοβακία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που είχε απειλήσει να διαπράξει σφαγή παρόμοια με τη μαζική δολοφονία της Πέμπτης στην Πράγα.

Σύμφωνα με το BBC ένας 64χρονος συνελήφθη στη βόρεια πόλη Ζιλίνα, όταν ο ίδιος κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ισχυριζόμενος ότι σκόπευε να κάνει «αυτό που συνέβη στην Πράγα».

Τώρα αντιμετωπίζει δίωξη για διάδοση γενικού συναγερμού, που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Η αστυνομία της Σλοβακίας λέει ότι ο άνδρας που κρατήθηκε εκεί κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το ίδιο βράδυ για να πει ότι ήθελε να αποκτήσει ένα όπλο για να πραγματοποιήσει μια παρόμοια σφαγή.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς οπλισμένους με αυτόματα όπλα να σπάζουν την πόρτα του διαμερίσματός του λίγο αργότερα και να τον συλλαμβάνουν.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ένας φοιτητής άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο της Πράγας, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους.

Μετά τη φονική επίθεση η τσεχική αστυνομία έχει προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις.

Στην Τσεχία, ένας άλλος άνδρας συνελήφθη αφού απείλησε να σκοτώσει τα επιζώντα μέλη της οικογένειας του ένοπλου. Η αστυνομία είπε ότι βρήκε ένα νόμιμα κρατούμενο όπλο στο σπίτι του στην περιοχή Vysocina νοτιοανατολικά της Πράγας.

Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί κλήθηκαν σε ένα χωριό στη δυτική περιοχή Πλζεν, αφού ένας άνδρας απείλησε να πυροβολήσει τους γείτονές του. Συνελήφθη, αλλά βρέθηκε μεθυσμένος και άοπλος.

Μια μονάδα ένοπλης αντίδρασης στάλθηκε στην πολυσύχναστη διασταύρωση IP Pavlova της Πράγας το βράδυ της Παρασκευής μετά από αναφορές για έναν άνδρα που κρατούσε χειροβομβίδα. Εμπειρογνώμονες πυροτεχνίας που κλήθηκαν στο σημείο είπαν ότι το όπλο ήταν απομίμηση.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες -που περιγράφονται από τα μέσα ενημέρωσης ως αλλοδαποί. Η κυκλοφορία του τραμ και της οδικής κυκλοφορίας διακόπηκε προσωρινά και οι συρμοί του μετρό δεν σταμάτησαν στο σταθμό έως ότου η αστυνομία έδωσε ολοκλήρωση.

Το βράδυ του Σαββάτου, εν τω μεταξύ, ο τερματικός σταθμός 2 του αεροδρομίου της Πράγας εκκενώθηκε για λίγο, αφού ένας "αγγλόφωνος άνδρας" κάλεσε την αστυνομία για να πει ότι είχαν τοποθετηθεί πέντε βόμβες στο αεροδρόμιο. Οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν και ο τερματικός σταθμός άνοιξε εκ νέου αφού σαρώθηκε για εκρηκτικά.

Οι περισσότεροι Τσέχοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 24 Δεκεμβρίου. Οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ημέρα εθνικού πένθους για τα θύματα της Πέμπτης. Ο Πρόεδρος Petr Pavel προέτρεψε τους ανθρώπους να σκεφτούν αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Ας σεβαστούμε τον πόνο τους και ας μην τους αφήσουμε να τον υποφέρουν μόνοι τους», είπε σε δήλωσή του.

«Η αλληλεγγύη, η βοήθειά μας, αλλά και το τακτ και η προσοχή μας θα τους δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν σταδιακά αυτή την κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

