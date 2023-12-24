Λογαριασμός
Ιστορικός χιονιάς στο Πεκίνο: Ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν

Σε μερικές περιοχές, η θερμοκρασία έπεσε στους -40 βαθμούς Κελσίου από τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής

xionia pekino

Ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν τον Δεκέμβριο κατέγραψε το Πεκίνο, ενώ παρόμοιες καιρικές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών είχαν να καταγραφούν από το 1951, όταν ένα ψυχρό κύμα είχε προκαλέσει ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της Κίνας καταγράφηκαν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ σε μερικές περιοχές, η θερμοκρασία έπεσε στους -40 βαθμούς Κελσίου από τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κίνα χιονιάς
