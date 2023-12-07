Σκοτώθηκε σε μάχες στη Γάζα γιος Ισραηλινού υπουργού

Ο γιος του Ισραηλινού υπουργού και πρώην αρχηγού του στρατού, του Γκάντι Άιζενκοτ, σκοτώθηκε σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης του κόμματος Εθνική Ενότητα.

Siyonist işgal rejiminin eski Genelkurmay Başkanı ve savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un oğlu Binbaşı Gal Meir Eisenkot, Gazze'de öldürüldü. pic.twitter.com/t9hvhspSus December 7, 2023

Two more soldiers have given their life for the State of Israel.



🕯️Master Sgt. (res.) Gal Meir Eisenkot. He was killed after a bomb exploded in a tunnel shaft near soldiers in the Jabaliya camp in northern Gaza. Gal was the son of former chief of staff Gadi Eisenkot, and an… pic.twitter.com/P4lGiZV1vY — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) December 7, 2023

Gal Meir Eisenkot was just killed in Gaza. The 25-year-old IDF fighter is the son of Gadi Eisenkot, a minister in the Israeli cabinet.



While Hamas leaders let their children live lavish lives of opulence, Israel's leaders send their own sons to the frontlines.



If you are going… pic.twitter.com/sRoBTwx1FA — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 7, 2023

Τα μέλη του κόμματος του Άιζενκοτ και του Γκαντς, εντάχθηκαν στην ισραηλινή κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που συγκροτήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στο παλαιστινιακό κίνημα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν παρείχε ακριβείς λεπτομέρειες για τον θάνατο του 25χρονου Γκαλ Μέιρ Άιζενκοτ, αναφέροντας μονάχα ότι σκοτώθηκε σε μάχες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

"Μαζί με όλο το Ισραήλ στέλνω τη στήριξή μου στον Γκάντι και σε ολόκληρη την οικογένειά του και μια μεγάλη αγκαλιά. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον ιερό σκοπό για τον οποίο πέθανε ο Γκαλ", τόνισε ο Μπένι Γκαντς σε ανακοίνωσή του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του γιου του Ισραηλινού υπουργού.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"To Hannah and Gadi Eisenkot,



Sara and I are broken-hearted over your son Gal's fall in battle.



We weep with you and we embrace you.



Gal was a brave soldier and a true hero. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 7, 2023

The Government and citizens of Israel mourn together with you.



Our heroes have not fallen in vain. We will continue to fight until victory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 7, 2023

1/2

ברוך דיין האמת, הי"ד 😭



הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם



מצורפים שמות החללים:



רס״ר (מיל׳) גל מאיר איזנקוט, (Gal Meir Eisenkot), בן 25, מהרצליה, לוחם בגדוד 699, עוצבת 'חצי האש', נפל בקרב בצפון רצועת עזה.



⬇️ pic.twitter.com/ZqqsSe1iDo — דבורה 🐝⁦🇮🇱 (@devorah555) December 7, 2023

Συνολικά 89 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

