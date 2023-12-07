Η Ισπανία απέλασε διακριτικά τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας, τα οποία κατηγορούνταν ότι δωροδόκησαν αξιωματούχους των ισπανικών υπηρεσιών πληροφοριών για να πάρουν απ' αυτούς απόρρητες πληροφορίες, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais, που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση της πληροφορίας από κάποια από τις δύο χώρες, οι οποίες είναι σύμμαχοι και εν γένει ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες των υπηρεσιών τους.

Τα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας, για τα οποία η El Pais δεν ανέφερε ούτε ονόματα ούτε θέσεις, αποχώρησαν διακριτικά έπειτα από αίτημα της Μαδρίτης, αφού έρευνα έδειξε ότι δύο αξιωματούχοι των ισπανικών υπηρεσιών πληροφοριών παρείχαν πληροφορίες έναντι «ενός μεγάλου ποσού».

Στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται περισσότεροι από δύο αμερικανούς «κατασκόπους», ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Οι αξιωματούχοι της ισπανικής υπηρεσίας πληροφοριών CNI, ένας επικεφαλής τομέα και ο βοηθός του, συνελήφθησαν πριν από δύο μήνες και δικαστήριο διέταξε η υπόθεσή τους να κρατηθεί μυστική, ανέφερε η El Pais.

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζουλίσα Ρεϊνόσο κλήθηκε απο τις ισπανικές αρχές, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση και ζήτησε συγγνώμη, προστίθεται στο δημοσίευμα. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον συμμορφώθηκε με αίτημα από τα ισπανικά υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών για την απομάκρυνση των δύο μελών του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας.

Αμερικανός αξιωματούχος στην Ισπανία δήλωσε πως η Ρεϊνόσο δεν επιθυμεί να σχολιάσει.

Εκπρόσωποι του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών και του ανώτατου δικαστηρίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η CNI και το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

«Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς η στρατολόγηση μυστικών πρακτόρων σε μια φιλοξενούσα χώρα για να προδώσουν την ίδια τους τη χώρα είναι μια ανοικτά εχθρική πράξη που γίνεται με εχθρικές κυβερνήσεις, αλλά ποτέ με φίλους ή συμμάχους», υπογραμμίζει η El Pais.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.