Το Ισραήλ υπερασπίστηκε σήμερα τα μέτρα που έχει λάβει για να επιτρέψει τη διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, μπροστά στις σφοδρές και επαναλαμβανόμενες επικρίσεις με επίκεντρο τον τρόπο του διαχείρισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που προκάλεσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και περισσότεροι από 60.000 τόνοι βοήθειας εισήλθαν μέσω της Ράφα», σημείο διέλευσης με την Αίγυπτο, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Ελάντ Γκόρεν, επικεφαλής του Cogat, του οργανισμού του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το Ισραήλ «δεν θα αποτελέσει πρόβλημα» στην είσοδο της βοήθειας «που αποτελεί ζήτημα υλικοτεχνικής υποστήριξης» εξαρτώμενο από τον ΟΗΕ, συμπλήρωσε ο ίδιος, προτάσσοντας το δίκτυο ύδρευσης που επιδιόρθωσε το Ισραήλ ή επιδιορθώθηκε με τη συμβολή του και την εγκατάσταση αποθηκών στη Ράφα για τη φύλαξη της βοήθειας.

Υπενθύμισε, επιπλέον, την άδεια που έδωσε τη νύχτα το Ισραήλ για την είσοδο μιας «ελάχιστης ποσότητας καυσίμων», η οποία κρίθηκε «απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κατάρρευση».

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, με περίπου 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, το Ισραήλ επιβάλλει «πλήρη πολιορκία» και σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας, μετατρέποντας σε συντρίμμια τεράστιες περιοχές.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Τρόφιμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα εισέρχονται με το σταγονόμετρο στην περιοχή, την ώρα που περίπου 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι το 80% του πληθυσμού, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ένα μέρος αυτών των εκτοπισμένων έφυγε για να σωθεί από τις σφοδρές μάχες από το βόρειο τμήμα προς το νότιο τμήμα, που έχει μετατραπεί επίσης σε πεδίο μάχης.

Η ισραηλινή ΜΚΟ προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B'Tselem εκτιμά πως η κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή δεν είναι μονάχα μια «παράπλευρη συνέπεια του πολέμου, όμως το αποτέλεσμα που άμεσα επιδιώκει η πολιτική η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το Ισραήλ», με στόχο «να ασκήσει πιέσεις στη Χαμάς».

«Το να κλείνουν σημεία διέλευσης και να μην επιτρέπεται (να εισέρχεται) παρά μια ελάχιστη ποσότητα βοήθειας, που δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση στις ανάγκες των αμάχων, ισοδυναμεί με το να οδηγούν εσκεμμένα τον πληθυσμό σε λιμοκτονία», κάτι που απαγορεύει το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

