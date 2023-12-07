Ουκρανία και αμερικανικές εταιρείες θα παράγουν βλήματα πυροβολικού

Η Ουκρανία συμφώνησε με δύο αμερικανικές εταιρείες για την από κοινού παραγωγή βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος.

«Έχουμε συμφωνίες με δύο κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες για την από κοινού παραγωγή στην Ουκρανία πυρομαχικών 155 χιλιοστών», δήλωσε ο Ολεξάντρ Καμούσιν, ουκρανός υπουργός στρατηγικής βιομηχανίας, σε τηλεοπτικά σχόλια.

Είπε ωστόσο ότι η υλοποίηση της συμφωνίας θα πάρει χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

