Μιλώντας στο Euronews, οι δικηγόροι της πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκαλύπτουν ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει αναφορά για χρηματισμό της Εύας Καϊλή από το Κατάρ και το Μαρόκο. Καλούν το Ευρωκοινοβούλιο να πάρει θέση.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψη της Εύας Καϊλή, οι Βέλγοι δικηγόροι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή προτρέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσει αναγνωρίζοντας ότι παραβιάστηκε η ασυλία της.

Οι δικηγόροι ισχυρίζονται ότι η πρώην αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου διερευνήθηκε παράνομα από τη βελγική αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες, καθώς ως ευρωβουλευτής προστατευόταν από τη βουλευτική ασυλία.

Όμως, με την έκδοση απόφασης να εκκρεμεί ακόμη για το θέμα, οι δικηγόροι προειδοποιούν τώρα ότι θα λάβουν μέτρα κατά του Ευρωκοινοβουλίου.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το καθήκον να ενεργήσει τώρα. Δεν χρειάζεται να αναβάλλει άλλο. Πρέπει να δράσουν τώρα. Εάν δεν ενεργήσουν, τότε θα υπάρξουν συνέπειες γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος. Είναι προσωπικό λάθος των προσώπων που είναι επικεφαλής του Κοινοβουλίου επειδή δεν όρισαν απλώς μια ακρόαση. Είναι προσωπικό λάθος. Είναι παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ», δήλωσε μιλώντας στο Euronews ο Κριστόφ Μαρσάν, δικηγόρος της Εύας Καϊλή.

Η Καϊλή συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο και κατηγορήθηκε για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αφού στο διαμέρισμά της βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Κατηγορήθηκε ότι δέχθηκε μετρητά από το Κατάρ, καθώς και από το Μαρόκο για να επηρεάσει τις αποφάσεις του κοινοβουλίου.

Οι δικηγόροι της θέλουν τώρα να η υπόθεση σε βάρος της να καταπέσει, λόγω πολλαπλών σφαλμάτων έρευνας από τις βελγικές αρχές.

«Δεν μπορείτε να ονομάζετε αυτήν την υπόθεση πια Qatargate. Αυτό τελείωσε. Πρέπει να ονομάσετε τον φάκελο Belgian-gate. Οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν την αναφορά που έδωσαν στον ομοσπονδιακό εισαγγελέα, τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η Εύα Καϊλή, το όνομά της δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εκείνη την αναφορά. Άρα, δεν υπήρχε καμία υποψία εναντίον της. Υπήρχαν πολλές άλλες υποψίες εναντίον άλλων προσώπων που στην αρχή δεν ενοχλήθηκαν σε αυτόν τον φάκελο», τονίζει από τη μεριά του ο Σβεν Μαρί, δικηγόρος της Εύας Καϊλή.

Η ομάδα της Καϊλή κατηγορεί τον δικαστή Μισέλ Κλεζ, που ήταν στο παρελθόν επικεφαλής της έρευνας ότι προσπαθεί να προστατεύσει άλλους ευρωβουλευτές.

Επίσης, εξακολουθούν να υπερασπίζονται σθεναρά την πλήρη αθωότητα της Καϊλή στην όλη υπόθεση.

Η απόφαση για την προσφυγή της Ελληνίδας ευρωβουλευτή κατά των βελγικών αρχών έχει επίσης καθυστερήσει.

"Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει άμεσα μια απάντηση"

Αναλυτικότερα, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Εύα Καϊλή ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει εάν παραβιάστηκε η βουλευτική της ασυλία στο πλαίσιο των ερευνών για το λεγόμενο σκάνδαλο του Qatargate.

Σε συνέντευξή τους στο Euronews, ο Κριστόφ Μαρσάν και ο Σβεν Μαρί δήλωσαν ότι ζήτησαν ακρόαση ενώπιον της επιτροπής νομικών υποθέσεων (JURI) του κοινοβουλίου για να παρουσιάσουν αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι αποδεικτικά στοιχεία παραβίασης του δικαιώματος κοινοβουλευτικής προστασίας του Έλληνα ευρωβουλευτή.

Ελπίζουν ότι εάν το κοινοβούλιο διαπίστωνε ότι η σύλληψή της παραβίαζε τους κανόνες του θεσμικού οργάνου για την ασυλία, που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους νομοθέτες από αυθαίρετες πολιτικές διώξεις, θα υποστήριζε την υπόθεσή τους στα βελγικά δικαστήρια.

«Η κοινοβουλευτική προστασία της Εύας Καϊλή δεν έγινε σεβαστή και γι' αυτό υπάρχουν συνέπειες. Μια συνέπεια είναι ότι δεν μπορεί να διωχθεί γι' αυτό», εξήγησε ο Μάρσαν.

Το σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο η Εύα Καϊλή και άλλα στελέχη του κοινοβουλίου κατηγορούνται για αποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από αξιωματούχους του Κατάρ και του Μαρόκου με αντάλλαγμα την επιρροή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκάλεσε σοκ σε όλες τις Βρυξέλλες και ανάγκασε το κοινοβούλιο να περιορίσει τη χαλαρότητα. κανόνες συμπεριφοράς του προσωπικού. Και οι δύο χώρες έχουν έντονους ισχυρισμούς.

Η Καϊλή συνελήφθη για αδικήματα όπως διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού φέρεται να «συνελήφθη στα πράσα», επιτρέποντας την άμεση άρση της βουλευτικής ασυλίας της.

Αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση της ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ιδιότητα μέλους της στο κόμμα ανεστάλη.

Όμως οι δικηγόροι της, που επιμένουν στην αθωότητά της, ισχυρίζονται ότι η σύλληψή της και οι προηγούμενες έρευνες που διεξήγαγαν ο βελγικός εισαγγελέας και οι μυστικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών της ΕΕ ισοδυναμούν με «επίθεση στην καρδιά της δημοκρατίας στην ΕΕ».

«Είχατε [...] κακή συμπεριφορά από το βελγικό δικαστικό σύστημα, μη σεβασμό του δικαστικού συστήματος, επίθεση στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», υποστήριξε ο Marchand. «Είχατε Βέλγους αστυνομικούς να πηγαίνουν κρυφά στο κοινοβούλιο, επιτηρώντας το κοινοβούλιο».

«Το Κοινοβούλιο πρέπει να το γνωρίζει και μετά να λάβει τις καλές αποφάσεις», συνέχισε.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το καθήκον να ενεργήσει τώρα. Εάν δεν ενεργήσουν, τότε έχουμε συνέπειες γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος, είναι προσωπικό λάθος», πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι είπαν ότι το αίτημά τους για ακρόαση, που υποβλήθηκε ήδη στο Προεδρείο της Βουλής και στην επιτροπή JURI, ήταν μια προσωπική έκκληση προς τον Πρόεδρο Μέτσολα να «χειριστεί» την υπόθεση ενώπιον του κοινοβουλίου.

«Βέλγιο-gate»

Στη συνέντευξή τους την Τετάρτη, η νομική ομάδα της Καϊλή υπερασπίστηκε επανειλημμένα την αθωότητα της πελάτισσάς της και ισχυρίστηκε ότι οι φάκελοι έρευνας του εισαγγελέα, στους οποίους απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι «πληρωμένη για να κάνει μια αδικαιολόγητη ενέργεια ως μέλος του κοινοβουλίου. "

Λένε ότι οι Βέλγοι εισαγγελείς είχαν κάνει «λάθος» στις έρευνές τους και ότι η προσέγγισή τους με το «όραμα σήραγγας» τους οδήγησε να ενοχοποιήσουν κατά λάθος την Καϊλή για εγκλήματα για τα οποία δεν είναι ένοχη, παρά τις τσάντες με μετρητά που πιστεύεται ότι βρέθηκαν στο σπίτι της στις Βρυξέλλες.

Ισχυρίζονται επίσης ότι μια αναφορά που υποβλήθηκε στον ομοσπονδιακό εισαγγελέα από τις βελγικές μυστικές υπηρεσίες τον περασμένο Απρίλιο, μήνες πριν από τη σύλληψή της, δεν έκανε καμία αναφορά στην Καϊλή.

«Το όνομά της δεν αναφέρθηκε σε εκείνη την αναφορά. Επομένως, δεν υπήρχε καμία υποψία εναντίον της. Υπήρχαν πολλές άλλες υποψίες εναντίον άλλων ανθρώπων, οι οποίοι στην αρχή δεν ενοχλήθηκαν σε αυτό το αρχείο», είπε ο Σβεν Μαρί.

«Αυτά τα ονόματα ήταν γνωστά. Αυτά τα ονόματα θεωρήθηκαν ύποπτα, αλλά δεν έγινε τίποτα με αυτό», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ αυτών των ονομάτων ήταν και η Μαρία Αρένα, Βέλγου ευρωβουλευτής που αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, αλλά στο γραφείο του βοηθού της έγινε έφοδος στο σύνδεση με την υπόθεση.

«Δεν μπορείτε πλέον να ονομάζετε αυτό το αρχείο Qatargate. Αυτό τελείωσε. Πρέπει να ονομάσετε το αρχείο Belgium-gate», είπε ο Σβεν Μαρί.

Ο κορυφαίος ανακριτής για την υπόθεση Μισέλ Κλεζ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον ρόλο του τον Ιούνιο μετά από καταγγελίες για μεροληψία.

Αποκαλύφθηκε ότι ο γιος του Κλαιζ ήταν συνέταιρος με τον γιο της ευρωβουλευτή Μαρίας Αρενά σε μια εταιρεία φαρμακευτικής κάνναβης.

Μια επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Κλαίζ αποφάσισε να αποσυρθεί από την υπόθεση «παρά την απουσία πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων που να αμφισβητούν την αξιοπιστία οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη και το σημαντικό έργο που έχει επιτύχει ο ίδιος και οι ανακριτές του σε αυτό υπόθεση".

Όμως ο Μαρσάν και ο Μαρί υποστηρίζουν ότι η Καϊλή έχει πέσει θύμα ενός αδικαιολόγητα βαρύ χέρι από τους Βέλγους εισαγγελείς.

"Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εύρεσης χρημάτων γύρω από τη Madame Arena και της εύρεσης χρημάτων γύρω από την κυρία Καϊλή; Ποια είναι η διαφορά; Γιατί κάποιος πηγαίνει στη φυλακή για τέσσερις μήνες; Γιατί; Και ένας άλλος δεν ενοχλείται καν", ρώτησε ο Μαρί, υποστηρίζοντας ότι μετρητά βρέθηκαν επίσης στο μια τοποθεσία που συνδέεται με την ευρωβουλευτή Μαρία Αρενά.

Η σχέση της με τον Τζόρτζι είναι «προσωπικό θέμα»

Ο σύντροφος της ζωής της Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, είναι επίσης βασικός ύποπτος στην εκτεταμένη έρευνα.

Από τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο, ο Τζιόρτζι πιστεύεται ότι ομολόγησε ότι είχε κρύψει χρήματα που είχαν χαρίσει από το Κατάρ στο σπίτι του και του Καϊλί για τον Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, τον Ιταλό σοσιαλιστή ευρωβουλευτή στο επίκεντρο της υπόθεσης και του οποίου ο Τζόρτζι ήταν προηγουμένως βοηθός.

Ο Παντζέρι συμφώνησε σε ειδικό καθεστώς με τη βελγική εισαγγελία, προκειμένου να μοιραστεί ουσιαστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση με τους Βέλγους εισαγγελείς.

Αλλά η ομάδα της Καϊλή επιμένει ότι τα χρήματα που έχει κρύψει ο σύντροφός της στο σπίτι τους δεν την ενοχοποιούν σε καμία περίπτωση.

Συνεχίζουν να αναρωτιούνται γιατί η Καϊλή κρατήθηκε για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλους, αφού προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι κρατούνταν πίσω από τα κάγκελα "ως τρόπαιο".

Από τότε που αποφυλακίστηκε από τη φυλακή Χάρεν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η απόφαση της Καϊλή να συνεχίσει να μένει με τον Τζιόρτζι έχει προκαλέσει κριτική. Αλλά η ομάδα της επιμένει ότι αυτή είναι μια ιδιωτική επιλογή που δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο δικαίωμά της στην εικαζόμενη αθωότητα.

«Το γεγονός ότι η Εύα Καϊλή ζει ακόμα με τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Ξέρετε, η Μελάνια Τραμπ είναι επίσης με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Μαρί. «Είναι ιδιωτικό θέμα».

«Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένας πολύ καλός πατέρας και μια πολύ καλή μητέρα για το μικρό τους παιδί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε», συνέχισε.

«Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, αν κοιμούνται μαζί, αν τρώνε ή όχι μαζί, ξέρετε, στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση», πρόσθεσε.

Παρά τη δοκιμασία της, η Καϊλή είναι αποφασισμένη να «παλέψει» για να αποδείξει την αθωότητά της και να συνεχίσει την πολιτική της καριέρα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

