Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων κρουζ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα πυραύλους κρουζ προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ή Ανατολική Θάλασσα, όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο), ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Στην ανακοίνωση από τη Σεούλ δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν. Υπογραμμίζεται ότι αυξήθηκε το επίπεδο επαγρύπνησης και ότι η Νότια Κορέα συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στην ανάλυση και αξιολόγηση του συμβάντος.

Αξιωματούχοι σε Ουάσινγκτον και Σεούλ δεν βλέπουν ενδείξεις ότι η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει πολεμική αντιπαράθεση, παρότι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συνεχίσει τις προκλήσεις. Η Βόρεια Κορέα έχει καταγράψει πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη Ρωσία και πρόσφατα ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «κυριότερο εχθρό» της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.