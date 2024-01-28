Αυστραλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών 26χρονος που τους απείλησε με μαχαίρι στο Κουίνσλαντ

Ένας 26χρονος έπεσε νεκρός σήμερα από πυρά αστυνομικών όταν κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με μαχαίρι, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του Κουίνσλαντ, αστυνομικοί έσπευσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) σε προάστιο της πόλης Τάουνσβιλ για να ερευνήσουν επεισόδιο που καταγγέλθηκε τηλεφωνικά. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον 26χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα όταν τους απείλησε με μαχαίρι.

Ο δράστης άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, προτού καταφθάσει ασθενοφόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

