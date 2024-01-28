Στις κάλπες σήμερα οι Φινλανδοί για να εκλέξουν νέο πρόεδρο

Οι Φινλανδοί ψηφίζουν σήμερα για να εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο, ένα αξίωμα με μεγαλύτερες απαιτήσεις μετά την κλιμάκωση της έντασης με τη γειτονική Ρωσία ύστερα από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πιο περιορισμένες εξουσίες σε σχέση με τον πρωθυπουργό, ο αρχηγός του Κράτους χειρίζεται την εξωτερική πολιτική σε συνεργασία με τη κυβέρνηση και είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Φινλανδίας.

Έχοντας διατηρήσει ουδέτερη στάση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Φιλανδία έγινε τον περασμένο χρόνο το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ, προς δυσαρέσκεια της Ρωσίας, με την οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων.

Για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, δύο πολιτικές προσωπικότητες της Φινλανδίας προηγούνται μεταξύ εννέα υποψηφίων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις: ο συντηρητικός, πρώην πρωθυπουργός Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο από το κόμμα των Πρασίνων. Στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, βρίσκεται ο ακροδεξιός υποψήφιος του Κόμματος των Φινλανδών, ο Γιούσι Χάλα-άχο.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 09.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 20.00.

Οι σχέσεις μεταξύ της Φινλανδίας και της Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο του 2022 και τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Ύστερα από την ένταξη της γειτονικής της χώρας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, η Μόσχα υποσχέθηκε «αντίμετρα».

Τον Αύγουστο, η Φινλανδία αντιμετώπισε εισροή μεταναστών χωρίς βίζα στα ανατολικά της σύνορα. Το Ελσίνκι τότε κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε μια μεταναστευτική κρίση στο κατώφλι της και έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

