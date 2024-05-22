Είκοσι επιβάτες που επέβαιναν χθες στην τρομακτική πτήση SQ321 της Singapore Airlines, η οποία έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 73χρονος Βρετανός (πιθανόν από ανακοπή) εξακολουθούν να νοσηλεύεται, βαρύτατα τραυματισμένοι, σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε δύο νοσοκομεία της Μπανγκόκ.

Πρόκειται για ασθενείς από την Αυστραλία, τη Βρετανία, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στα νοσοκομεία Samitivej Srinakarin και Samitivej Sukhumvit.

Συνολικά, στη χθεσινή πτήση τραυματίστηκαν 104 άτομα, από τα οποία μόνο 27 πήραν εξιτήριο.

#Thailand main hospital treating #SingaporeAirlines passengers involved in air turbulence incident May 21 @Samitivej says

Total of 104 injuries seen

58 of which are still being treated

27 have been discharged

20 remain in ICU

3 hospitals are caring for victims#สิงคโปร์แอร์ไลน์ pic.twitter.com/nE9b2xOv7D — May Wong (@MayWongCNA) May 22, 2024

Σύμφωνα με την Singapore Airlines, 74 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος βρίσκονται ακόμη στην Μπανγκόκ και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο τους νοσηλευόμενους αλλά και τους συγγενείς τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Boeing 777, που πραγματοποιούσε πτήση από το Λονδίνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη, έπεσε χθες σε «ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις» την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από την Μιανμάρ.

Το αεροσκάφος αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει βουτιές βίαια και επανειλημμένως και πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στην Μπανγκόκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.