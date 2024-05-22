Η Παλαιστινιακή Αρχή δήλωσε νωρίτερα με κάθε επισημότητα ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Νορβηγίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και ότι οι διαδικασίες για την έκδοση διαταγμάτων αναγνώρισης θα ολοκληρωθούν στις 28 Μαΐου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχή, Wafa, αναφέρεται σε αναγνωρίσεις άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία αποκαλεί όπως η Τουρκία, «Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου»!

Συγκεκριμένα σημειώνεται:

«Η Προεδρία προέτρεψε τις χώρες του κόσμου, ιδίως τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη το κράτος της Παλαιστίνης, να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη λύση των δύο κρατών που βασίζεται σε ψηφίσματα διεθνούς νομιμότητας και τις γραμμές του 1967, και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, οι οποίες επέλεξαν τον δρόμο της υποστήριξης της επίτευξης της ειρήνης και της σταθερότητας και την εδραίωση των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οκτώ χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης και αυτές είναι η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου και η Σουηδία».

Η Κύπρος προέβη σε επίσημο διάβημα - «Mea culpa» από την παλαιστινιακή πλευρά

Λίγη ώρα αργότερα το κρατικό πρακτορείο της Παλαιστινιακής Αρχής προχώρησε σε αλλαγή και ταυτόχρονα απέστειλε τις απολογίες του στη Λευκωσία. Τα άμεσα διαβήματα της Λευκωσίας έπιασαν τόπο και η αλλαγή επήλθε λίγη ώρα αργότερα από την ανάρτηση του θέματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.