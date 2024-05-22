Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους "δεν είναι ταμπού για τη Γαλλία", όμως το Παρίσι εκτιμά πως δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες "σήμερα ώστε η απόφαση αυτή να έχει πραγματικό αντίκτυπο" στη διαδικασία που αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

"Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι χρήσιμη, δηλ. να επιτρέπει μια αποφασιστική πρόοδο στο πολιτικό πεδίο", υπογράμμισε ο Στεφάν Σεζουρνέ σε γραπτή δήλωση. "Σε αυτή την προοπτική, θα πρέπει να συμβεί την κατάλληλη στιγμή ώστε να έχει ένα πριν και ένα μετά", πρόσθεσε.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος δέχθηκε σήμερα το πρωί στο Παρίσι τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς, εκτιμά "πως δεν πρόκειται μόνο για συμβολικό ζήτημα ή για ζήτημα πολιτικής τοποθέτησης, αλλά για ένα διπλωματικό εργαλείο στην υπηρεσία της λύσης των δύο κρατών τα οποία θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο και με ασφάλεια".

Εν μέσω του πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στο ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν σήμερα τη συντονισμένη απόφασή τους να αναγνωρίσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης με την ελπίδα ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Το Ισραήλ αντέδρασε αμέσως ανακοινώνοντας την ανάκληση "για διαβουλεύσεις των πρεσβευτών του στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία".

Η Χαμάς αντίθετα τη χαρακτήρισε την αναγνώριση ένα "σημαντικό βήμα" προς την επικύρωση του "παλαιστινιακού δικαιώματος στη γη και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ".

Η αναγνώριση από τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιρλανδία αναμένεται να λάβει χώρα στις 28 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

